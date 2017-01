À propos de l’animalisme contemporain et du devenir de l’humanisme

Vidéo extraite du colloque Ocha « Des animaux et des hommes »

Philosophe, professeur de philosophie à l’école normale supérieure, Francis Wolff a posé les bases de notre relation aux animaux lors du colloque Ocha du 27 novembre 2014.

Lors de cette conférence intitulée L’animal en L’Homme et l’animal hors de L’Homme. A propos de l’animalisme contemporain et du devenir de l’humanisme, il pose d’abord une définition de l’animalisme :

- C’est d’abord un phénomène social très visible, marqué par la croissance dans l’espace public des sociétés développées de la préoccupation pour le bien-être animal.

- C’est également dans un sens plus rigoureux la valeur attribuée à l’animal en tant que tel.

- L’animalisme désigne aussi l’inflation de la question de l’animal dans les sciences humaines notamment la philosophie (éthique animale), le droit (droit des animaux) ou encore l’histoire

Mais également il souligne que ce nouveau concept d’animal, issu de l’animalisme contemporain, nous dit forcément quelque chose de la conception de L’Homme qui lui est sous-jacente. Et sa conférence nous raconte nous Hommes autant qu’eux animaux dans cette relation en mutation.

Pour aller plus loin :

- Du même auteur, Publié in La Revue débat n°180, Mai-août 2014, Gallimard, pages 18-31 : La question de L’Homme aujourd’hui

En savoir plus avec ce qui se fait et se pense ailleurs :

L’EHESS (Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales) travaille sur ce thème des animaux au sein des sciences humaines et sociales. 3 vidéos réalisées autour de l’animal et les sciences sociales ont été mises en ligne sur le site du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage UMR8566 EHESS/CNRS :

- Claudine Cohen (CRAL/EHESS-EPHE) : Nouveaux regards sur les mammouths (30′)

- Bernard Heyberger (EHESS-EPHE) : La gerboise et les Mille et une Nuits (24′)

- Edgar Morin : La pensée complexe et les ailes des mouches (14′)