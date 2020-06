La FAO a publié en février 2010 « La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Le point sur l’élevage » (Rapport SOFA 2009). Selon ce rapport, l’élevage est essentiel aux moyens de subsistance d’environ un milliard de personnes pauvres sur la planète. Il fournit des revenus, des aliments de qualité, du biogaz, de la traction animale, des matériels de construction et des engrais, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Pour de nombreux petits exploitants agricoles, l’élevage fournit également un filet de sécurité important en cas de besoin.

Le secteur de l’élevage est l’un des segments les plus dynamiques de l’économie agricole, contribuant à hauteur de 40 pour cent de la valeur totale de la production agricole. Ce secteur en croissance rapide exige des investissements urgents, des efforts majeurs de recherche agricole et une gouvernance solide pour pouvoir répondre à une demande croissante de produits animaux et, dans le même temps, contribuer à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à la préservation de l’environnement et à la santé humaine. « La question de la gouvernance est centrale » estime le Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, dans sa préface. « Identifier et définir le rôle approprié des gouvernements, dans son sens le plus large, est la pierre angulaire sur laquelle il convient d’appuyer le développement futur du secteur de l’élevage. ».

