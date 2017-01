Conférence du Pr Poulain au colloque « Tais-toi et mange ! »

Dans sa conférence du 22 novembre 2016, lors du colloque OCHA « Tais-Toi et mange ! », Jean-Pierre Poulain a analysé les principaux résultats de l’étude Inquiétudes et a également développé une analyse des crises et de la montée des controverses alimentaires.

Les données chiffrées de l’étude inquiétudes y sont commentées.

Cette recherche sur les Inquiétudes Alimentaires menée entre l’OCHA, l’Université de Toulouse et le CREDOC se caractérise par :

- Une entrée en population générale versus une population choisie (activistes, militants, seuls prescripteurs..) dans la théorie classique des signaux faibles.

- Une entrée par famille de produits permettant de comparer les formes de hiérarchisation d’inquiétudes.

- Des réponses des consommateurs par des formulations non suggérées.

- Et enfin les consommateurs répondent à des questions utilisant la notion d’inquiétude, capable de recueillir plus largement leurs préoccupations plutôt que la notion de risque- qui resserre sur la problématique sanitaire et rejette dans l’irrationalité les autres types de préoccupations. Sur ce dernier point, Jean-pierre Poulain explicite dans sa conférence le choix du terme « inquiétude » Il y apparaît que jusqu’à présent c’était le terme « risque » qui était utilisé car il s’est imposé dans le vocabulaire de l’alimentation au moment des crises avec un accent mis sur le risque sanitaire. In fine le choix du terme « inquiétude » s’est révélé plus opérant car il ne présuppose pas des biais et traduit bien ce qui nous intéresse : à savoir les modalités d’expression des inquiétudes des consommateurs, mangeurs, citoyens.

