Synthèse des résultats de l’étude « Inquiétudes »

L’étude Inquiétudes OCHA-Université de Toulouse-CREDOC 2016, dispose de masses de données considérables. Nous choisissons ici de vous en présenter une synthèse par famille d’aliments. Ce sont des fiches non commentées qui vous présentent les résultats en prenant en compte pour chaque fiche-produit :

- Une comparaison des inquiétudes générales en 2009-2010, 2013 et 2016

- La présentation des 4 premiers facteurs d’inquiétudes en 2009-2010 et en 2016. Ce qui permet de voir si les sujets de préoccupations restent les mêmes ou non et comment ils évoluent

- Le détail des facteurs d’inquiétudes en 201. Les pourcentages exprimés sur ces graphes-là correspondent au % des français qui exprime une inquiétude donnée sur le produit concerné.

Chaque fiche permet ainsi d’avoir une vision évolutive des inquiétudes, de ne pas se focaliser uniquement sur les inquiétudes installées (4 premiers facteurs) mais également de voir émerger les signaux faibles.

Découvrir les résultats de l’étude « Inquiétudes »