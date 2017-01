La société indienne et son approche du monde animal

Le statut négocié et contesté des animaux de boucherie au pays de la non-violence

Géographe, Université Paris-Sorbonne, Michaël Bruckert a proposé une lecture iconoclaste du statut des animaux de boucherie en Inde et des idées reçues sur le « pays de la non-violence et du végétarisme » lors du colloque Ocha du 27 novembre 2014.

Le végétarisme généralisé que l’on imagine en Inde d’un point de vue occidental est à nuancer et à analyser pour comprendre qui mange de la viande, pourquoi et comment sont classés les différents animaux. Le végétarisme pratiqué par les Hindous est surtout l’apanage des hautes castes qui considèrent même normal que les « basses castes consomment de la viande » ; Le régime carné est l’apanage de communautés (Intouchables, musulmans et chrétiens) qui se servent de leur pratique alimentaire d’un point de vue identitaire.

Les animaux ont de statuts variés selon les états et l’autorisation ou non d’abattage dépend de législations influencées par des conceptions rituelles. Par contre les relations inter-communautaires et les mouvements d’animaux vers des états à la législation plus souple sur l’abattage et la commercialisation des viandes donne à voir un système très complexe et hiérarchisé qui nous éclaire sur l’organisation d’une société présentée comme « végétarienne »

