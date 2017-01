Dossier d’information du colloque « Des Animaux et des Hommes »

Le colloque Ocha du 27 novembre a donné lieu à une journée très riche sur le fond. Bien évidemment il sera suivi d’une publication courant 2015. La journée ayant été filmée, certaines conférences seront mises en ligne prochainement. Dans l’attente de pouvoir ré-écouter ou découvrir les interventions, ce dossier d’informations du colloque met à votre disposition une partie des questions traitées.

Le programme du colloque était donc progressif et amenait de la compréhension du discours théorique et « animaliste », de l’animal -être singulier et abstrait qui n’existe pas en soi, égal de l’Homme-, aux animaux -êtres vivants avec qui nous, êtres humains entretenons des relations multiples et millénaires et avec lesquels nous avons construit une sorte de vivre ensemble cohérent, un pacte en quelque sorte-. Cette façon de gérer, penser et vivre les relations aux animaux variant d’une culture à une autre : culture occidentale « européenne », culture et pensée chinoises, et culture et société Indienne ont été abordées.

Avec la question des relations hommes/animaux, nous sommes également dans la problématique de L’Homme dans la nature, de sa place, de son rôle de régulateur, du développement durable mais également dans la problématique de « nourrir 9 milliards d’hommes ». Le changement ou l’évolution du statut de l’animal et notre perception des animaux n’est pas isolée, elle s ‘inscrit dans ce grand débat. Le colloque et le dossier d’informations donnent l’opportunité de resituer le débat dans un cadre plus général de la relation de L’Homme aux écosystèmes.

Questions/réponses autour du colloque, son thème et ses enjeux :

