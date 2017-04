Lors du colloque Ocha du 22 novembre dernier, la dernière table-ronde portait sur la façon de ramener de la confiance par une information et la construction d’un dialogue entre producteurs, filières et consommateurs.

Intitulée Construire le consensus dans une société de plus en plus individualisée ; plus que de consensus au sens de « mettre tout le monde d’accord » il s’agissait de mettre tout le monde en position de dialogue afin de répondre aux consommateurs.

Jean-Pierre Corbeau, Sociologue à l’Université de Tours a ouvert cette discussion en centrant son propos autour de la notion de territoire ; Céline Laisney, Prospectiviste, Vigiealimentation, a donné une portée différente aux interrogations des consommateurs en donnant un aperçu au niveau européen des différentes réponses sous forme de labels partagés pour rétablir la confiance sur les produits ; Louis Orenga,, INTERFEL – CTIFL a quant à lui au travers de son parcours personnel donné une définition de la communication filière et de la diffusion de connaissances en insistant sur le lien à consolider avec les consommateurs citoyens.

Bruno Dufayet, éleveur, président de la Commission enjeux sociétaux d’Interbev a parlé de son metier, de son quotidien de son nécessaire lien à tous les acteurs de sa filière et à l’impératif pour les éleveurs d’aujourd’hui et de demain d’être à l’écoute des demandes sociétales. Il n’imagine pas son métier à l’avenir autrement qu’en intégrant ces demandes notamment sur toutes les questions liées au bien-être animal.