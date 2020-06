"Manger dans les villes d’Afrique, d'Amérique latine et d’Asie" 3ème édition "Genre et alimentation à l’épreuve de la vie urbaine"

Après une première édition à Paris, fin 2017, sur “Les styles alimentaires urbains en Afrique, Amérique latine et Asie”, qui s’est traduite par l’édition d’un ouvrage (Soula et al., 2020), puis une seconde édition à Porto Alegre (Brésil), en 2018, sur “L’alimentation de rue”, le Cirad – UMR Moisa et la Chaire Unesco Alimentations du monde, en partenariat avec l’OCHA et la revue Anthropology of Food, organisent la troisième édition du symposium “Manger dans les villes d’Afrique, Amérique latine et Asie”, le 30 septembre et 1er octobre 2020 sous forme de webinar. Nous lançons pour cela un appel à communications sur le thème « Urbanisation, genre et alimentation ». Malgré la situation et l’impossibilité d’organiser un colloque classique, nous voulons qu’une communauté scientifique et de partage perdure en maintenant cet événement à distance mais tous réunis.

Nous attendons donc vos propositions de communication.

Following the first edition held in Paris in late 2017 on “Urban food styles in Africa, Latin America and Asia”, which led to the publication of a book (Soula et al., 2020), and then the second edition in Porto Alegre (Brazil) in 2018 on “Street food”, CIRAD (MOISA joint research unit) and the UNESCO Chair in World Food Systems, in partnership with OCHA and the Anthropology of Food journal, are organizing the third edition of the Symposium on “Eating in African, Latin American and Asian Cities” that will be held on September 30th and October 1st 20201 in a form of a webinar.

A call for papers has been launched on the topic “Urbanization, gender and food”.

Informations complémentaires

Les résumés des communications d’environ une page montrant la méthode, des résultats, et pas seulement l’objet du propos, sont à envoyer à mangerenville@cirad.fr avant le 15 juin 2020. Les communications peuvent être abordées depuis les différentes disciplines des sciences sociales et être présentées en français ou en anglais.

Single page article summaries should outline the method and results as well as the overall purpose of the study and be sent to mangerenville@cirad.fr before 15 June 2020. Papers can be in English or French and span various social science disciplines.