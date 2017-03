Dialogue Jocelyn Raude / Olivier Lepiller

Lors du colloque Ocha du 22 novembre dernier, deux conférences ont été mises en dialogue. Jocelyn Raude sociologue à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes) et chercheur en accueil au Département « Santé et Sociétés » de l’Institut de Recherche pour le Développement a abordé la question des processus d’autonomisation individuelle autour de la vaccination et a amorcé des liens avec des processus semblables dans l’alimentation. Olivier Lepiller, Sociologue, spécialiste de l’alimentation et de la santé, chercheur au Cirad (UMR MOISA) de Montpellier a quant à lui abordé la question de la critique moderne de l’alimentation industrielle et son corollaire la demande accrue de naturalité.

« Les acteurs de la santé et de l’alimentation sont confrontés depuis quelques années à une multiplication des controverses publiques qui contribuent inexorablement à éroder la confiance que les populations accordent aux institutions « dominantes » (communautés savantes, agences et autorités de santé), ainsi qu’aux connaissances qu’elles produisent sur les risques sanitaires et les méthodes pour les prévenir. »

Le scepticisme croissant envers la vaccination et la critique d’une alimentation industrialisée permettent d’éclairer sous un autre jour les phénomènes de prolifération de régimes alimentaires non-conventionnels (comme les régimes sans gluten, sans lactose ou sans cuisson) dans les sociétés contemporaines.

Les réponses apparaissent souvent centrées sur l’affirmation d’une maîtrise scientifique et technique, quand la critique possède une dimension plus globale et politique, dans le sens où elle traite d’un monde alimentaire commun et des relations entre nourris et nourriciers.

Pour aller plus loin, en complément de la vidéo :

