« Respect du vivant plus qu’amour des animaux » Norin Chaï vétérinaire au Jardin des Plantes (Paris)

Le mercredi 15 mars, l’émission 28 Minutes, diffusée sur ARTE, reçoit Claudine André et Norin Chai. Pour l’occasion des images du film réalisé sur Norin Chai par Jean-Luc Valteau pour le colloque de l’OCHA « Des animaux et des Hommes. Héritages partagés, futurs à construire » seront diffusées.

Norin Chaï est vétérinaire, Diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, Docteur ès Sciences. Il est Directeur adjoint et responsable vétérinaire de la Ménagerie du Jardin des Plantes et de toutes les animaleries du Muséum sur le site du Jardin des Plantes. Il est également président de l’ONG Yaboumba et de l’ONG Elefantasia et président du Laboratoire Régional de Suivi de la faune sauvage.

Né au Cambodge, fuyant le génocide perpétré par les Khmers Rouges, Norin Chaï arrive en France à l’âge de quatre ans avec la vocation précoce de devenir vétérinaire et de soigner des animaux sauvages. Imprégné de spiritualité bouddhiste, il tente de faire partager sa vision de la préservation de la planète : «Je crois en des valeurs qui m’ont donné la force d’atteindre mes rêves, de déplacer des montagnes, de servir à quelque chose… Si je peux créer des vocations, semer plus de respect (tellement plus précieux que l’amour) envers les animaux et la Nature, alors nous aurons gagné le pari».

Pour lui, être vétérinaire est une vocation, un choix de vie, plus qu’un métier. Sa relation aux animaux consiste à les soigner, à améliorer leur bien-être (y compris psychologique dans le cadre de la captivité pour des animaux sauvages) mais en aucun cas à intervenir quand tout va bien.