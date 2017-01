Le programme du colloque OCHA est disponible !

Dans un contexte où bruit médiatique, ouvrages et rumeurs attirent notre attention sur tous les aliments et tous les régimes – tous suspects- ce colloque souhaite revenir aux inquiétudes de la population générale, aux représentations que les mangeurs d’aujourd’hui se font de leur alimentation. Ce colloque nous aidera à comprendre les inquiétudes des consommateurs.

Notre statut biologique d’omnivore et notre attachement à la commensalité sont bouleversés par ces questionnements. Pour manger sereinement, la confiance en nos aliments, en ceux qui les produisent et en leur transformation est nécessaire. Cette confiance ne se décrète pas, elle se construit. L’Ocha propose en cette journée de réfléchir à la manière de reconstruire le pacte alimentaire avec les acteurs de l’expertise ( scientifiques, chercheurs..), les journalistes et les interprofessions, acteurs majeurs de notre système alimentaire.

Découvrir le programme complet du colloque

Les inscriptions au colloque OCHA sont closes. Pour ceux qui parmi vous n’auront pu s’inscrire, les vidéos de la journée seront mises en ligne sur le site Ocha courant décembre.